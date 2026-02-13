Les Escales du Live, le salon du livre de Bordeaux, Darwin éco système, Bordeaux

Les Escales du Live, le salon du livre de Bordeaux 27 – 29 mars Darwin éco système Gironde

Début : 2026-03-27T10:00:00+01:00 – 2026-03-27T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-29T10:00:00+02:00 – 2026-03-29T18:00:00+02:00

Explorez la littérature

Les Escales du livre invite le public et professionnels à participer à trois jours de découvertes littéraires !n Une littérature à écouter et à voir sur scène, à vivre au travers d’ateliers, lectures et soirées et à questionner et à imaginer lors de grands entretiens et débats.

Un programme au service de la création artistique et de la diversité qui porte une littérature éclectique et exigeante alliant grands noms et nouveaux talents de la littérature française et étrangère, graphique et jeunesse.

Deux grandes librairies, pour flâner, feuilleter et s’offrir les nouveautés littéraires, pour échanger et partager avec des libraires de la région et des éditeurs indépendants.

Darwin éco système 87 quai des Queyries 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://escaledulivre.com/ »}]

Le plus grand salon du livre de Bordeaux revient à Bordeaux en 2026. escale du livre enfant