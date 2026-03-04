Les Escales du Livre à Darwin, Darwin Éco-système, Bordeaux

Les Escales du Livre à Darwin 27 – 29 mars Darwin Éco-système Gironde

Entrée libre

Début : 2026-03-27T14:00:00+01:00 – 2026-03-27T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-29T10:00:00+02:00 – 2026-03-29T18:00:00+02:00

Les Escales du livre invitent public et professionnels à participer à trois jours de découvertes littéraires !

Une littérature à écouter et à voir sur scène, à vivre au travers d’ateliers, lectures et soirées et à questionner et à imaginer lors de grands entretiens et débats.

Un programme au service de la création artistique et de la diversité qui porte une littérature éclectique et exigeante alliant grands noms et nouveaux talents de la littérature française et étrangère, graphique et jeunesse.

Une grande librairie, pour flâner, feuilleter et s’offrir les nouveautés littéraires, pour échanger et partager avec des libraires de la région et des éditeurs indépendants.

Darwin Éco-système 87 quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

3 jours de découvertes littéraires

