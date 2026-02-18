Les escales gourmandes à Seurre

Quai du Nord Seurre Côte-d’Or

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-07-17 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-05-23 2026-06-20 2026-07-17 2026-08-14

Laissez-vous mener par vos sens lors d’une déambulation savoureuse où le patrimoine de Seurre se déguste au fil d’une visite guidée. Entre anecdotes historiques et haltes gourmandes, savourez les trésors du terroir bourguignon. .

Quai du Nord Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 63 01 93 service.tourisme@rivesdesaone.fr

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English : Les escales gourmandes à Seurre

L’événement Les escales gourmandes à Seurre Seurre a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Rives de Saône