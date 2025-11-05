Les Escales Gourmandes Noir sur la ville Café-Librairie le Tagarin Binic-Étables-sur-Mer

Café-Librairie le Tagarin 15 Rue Pasteur Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-05 18:30:00

fin : 2025-11-05 20:00:00

2025-11-05

Salon du polar et du roman noir à Lamballe. Présentation de l’édition 2025 par l’équipe de programmation. 8€ pour les adhérents, 10€ pour les non adhérents.

Réservation indispensable auprès de lesrendezvous.escalesgourmandes@gmail.com. .

