LES ESCALES GOURMANDES Vendres 16 juillet 2025 07:00

Hérault

LES ESCALES GOURMANDES Vendres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Le petit port du chichoulet vous invite à découvrir ses marchés nocturnes qui rassemblent des producteurs du terroir, des artisans et des conchyliculteurs et une impressionnante structure lumineuse R-Sky.

Une escale où l’on déguste et l’on flâne en famille ou entre amis sur des musiques festives de DJ’s.

Un moment très convivial où les enfants profitent de balades à dos d’ânes, c’est gratuit !

Et bien sûr, il est possible de se restaurer auprès des food-trucks ou des kiosques sur les quais. Tout est formidablement bien pensé ! .

Vendres 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77 tourisme@ladomitienne.com

English :

The little port of Chichoulet invites you to discover its night markets featuring local producers, craftsmen and shellfish farmers, and the impressive R-Sky light structures.



German :

Der kleine Hafen von Chichoulet lädt Sie ein, seine Nachtmärkte zu entdecken, auf denen regionale Produzenten, Kunsthandwerker und Muschelzüchter zusammenkommen, sowie die beeindruckenden Lichtstrukturen von R-Sky.



Italiano :

Il porticciolo di Chichoulet vi invita a scoprire i suoi mercati notturni, che riuniscono produttori locali, artigiani e molluschicoltori, oltre a un’impressionante struttura luminosa R-Sky.

È un luogo ideale per passeggiare e degustare con la famiglia e gli amici al ritmo della musica festosa dei DJ.

È anche un’ottima occasione per i bambini per fare un giro gratis sugli asini!

Espanol :

El pequeño puerto de Chichoulet le invita a descubrir sus mercados nocturnos, que reúnen a productores locales, artesanos y mariscadores, así como las impresionantes estructuras luminosas R-Sky.



