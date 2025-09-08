Les Escales Gourmandes Voyage, voyage….. Café-Librairie le Tagarin Binic-Étables-sur-Mer
Les Escales Gourmandes Voyage, voyage….. Café-Librairie le Tagarin Binic-Étables-sur-Mer mercredi 25 février 2026.
Les Escales Gourmandes Voyage, voyage…..
Café-Librairie le Tagarin 15 Rue Pasteur Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 18:30:00
fin : 2026-02-25 20:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Rencontre avec un auteur ou une autrice. 8€ pour les adhérents, 10€ pour les non adhérents. Réservation indispensable auprès de lesrendezvous.escalesgourmandes@gmail.com. .
Café-Librairie le Tagarin 15 Rue Pasteur Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Escales Gourmandes Voyage, voyage….. Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-08 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme