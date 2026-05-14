Les Escales Musicales Acoustic Ladyland Perros-Guirec
Les Escales Musicales Acoustic Ladyland Perros-Guirec dimanche 2 août 2026.
Perros-Guirec
Les Escales Musicales Acoustic Ladyland
Ty Ru Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Claire Mocquard (chant lead), Charlotte Le Calvez (guitare, secondes voix) et Eva Montfort (contrebasse, choeurs) ont du folk sous les doigts, du groove dans les voix, et ballaient un répertoire de covers éclectiques.
Elles nous baladent des années 60 à nos jours, de la Motown à Liverpool, en passant du Funk à l’Electro, du Rock au RNB, de la Pop à la Soul.
Laissez vous entraîner par ces standards revisités!
DIMANCHE 2 AOÛT
Rendez-vous à la cale Ty Ru
Reprises des années 60 à nos jours à 16h
GRATUIT .
Ty Ru Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45
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English :
L’événement Les Escales Musicales Acoustic Ladyland Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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