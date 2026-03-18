Les escales musicales du galion Rue Marcel Pagnol Foulayronnes

Les escales musicales du galion

Rue Marcel Pagnol Espace culturel le Galion Foulayronnes Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Arte Piano des portraits en musique avec Eve Ruggieri (récit) et David Bismuth. De Horowitz à Karajan, de Jessie Norman à Nina Simone pour le récit. Beethoven, Rachmaninov, Debussy, Gershwin…pour la musique !

Arte Piano des portraits en musique avec Eve Ruggieri (récit) et David Bismuth. De Horowitz à Karajan, de Jessie Norman à Nina Simone pour le récit. Beethoven, Rachmaninov, Debussy, Gershwin…pour la musique ! .

Rue Marcel Pagnol Espace culturel le Galion Foulayronnes 47510 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 04 93 25

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English : Les escales musicales du galion

Arte Piano musical portraits with Eve Ruggieri (narration) and David Bismuth. From Horowitz to Karajan, from Jessie Norman to Nina Simone for the story. Beethoven, Rachmaninov, Debussy, Gershwin…for the music!

L’événement Les escales musicales du galion Foulayronnes a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Destination Agen