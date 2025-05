Les Escales Musicales ELEFANTE – Perros-Guirec, 22 juin 2025 16:00, Perros-Guirec.

Début : 2025-06-22 16:00:00

fin : 2025-06-22 17:30:00

2025-06-22

Elefante est le groupe qu’il vous faut pour illuminer votre été un appel au voyage qui commence au Brésil pour vous ramener en Europe, de Noël Rosa et Roberta Sà, pour arriver à Pino aniele en passant par George Brassens. Le mélange des sonorités est assurées par la rencontre des instruments typiquement brésilien tel que la guitare sept cordes et les percussions ; les mélodies choro et samba de la flûte traversière et les accents napolitains du chant.

DIMANCHE 22 JUIN

Rendez-vous sur la promenade de Trestraou

Musique brésilienne de 16h à 17h30

GRATUIT .

Promenade de Trestraou

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45

