Perros-Guirec

Les Escales Musicales Kerloa

Square Gaby Ollivier Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 11:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Le trio Kerloa est constitué de personnages bien connus du Goëlo, au nord du Trégor, autour du port de Paimpol, et ceci dès qu’il s’agit de musique traditionnelle, d’organisation d’événements, d’enseignement… Étienne Kerbaul est un clarinettiste virevoltant, passant facilement du thème à des arrangements voire à de l’improvisation. Julian Loiseau à l’accordéon diatonique, plus posé, crée par son jeu l’assise du groupe, un point solide entre thème et rythmique. Il est soutenu en cela par la guitare percussive de Julien Antoine, qui sait aussi gérer les dynamiques et distiller de belles couleurs. Ce sont des musiciens rodés aux danses bretonnes et ils n’ont pas hésité à enregistrer leur fest-noz en live, exercice difficile, en invitant de nombreux amis à venir les rejoindre sur scène les chanteurs Jañ-Maï et Brendan, mais aussi des rythmiciens rares en musique bretonne comme Pierre Em au didgeridoo, Ilyas Khan au beatbox ou encore Gwenvaël Delanoë au spacedrum.

DIMANCHE 16 AOÛT

Rendez-vous au square Gaby Ollivier

Musiques Bretonne à 16h

GRATUIT .

Square Gaby Ollivier Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45

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English :

L’événement Les Escales Musicales Kerloa Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Perros-Guirec