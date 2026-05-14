Les Escales Musicales La Raymonde Perros-Guirec
Les Escales Musicales La Raymonde Perros-Guirec dimanche 30 août 2026.
Perros-Guirec
Les Escales Musicales La Raymonde
Trestrignel Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 16:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
La Raymonde, un duo folk breton, nous livre une musique empreinte d’humanité et de poésie brute. Avec des textes qui oscillent entre contemplation et révolte, leur nouvel album, “De fêlures en espoirs”, promet une immersion dans l’essence même de la vie moderne.
La Raymonde puise son inspiration dans de grands songwriters américains tels que Johnny Cash, tout en s’ancrant profondément dans la tradition de la chanson française, influencée par des artistes comme Renaud. Leur musique, oscillant entre la douceur du folk et l’énergie brute du rock alternatif, est un miroir de notre humanité, avec ses forces et ses faiblesses.
DIMANCHE 30 AOÛT
Rendez-vous à Trestrignel
Rock Musique française à 16h
GRATUIT .
Trestrignel Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45
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English :
L’événement Les Escales Musicales La Raymonde Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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