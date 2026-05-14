Perros-Guirec

Les Escales Musicales Mago

Quai de la Douane, port de plaisance Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 11:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

MAGO, c’est la rencontre de deux artistes au parcours singulier.

Gérome Briard, chanteur à la voix rugueuse et aux textes ciselés, mêle énergie brute et profondeur dans ses mots.

À ses côtés, Maxime Raguin, accordéoniste hors norme, apporte son jeu intense, entre virtuosité et émotion.

Ensemble, ils fabriquent une musique vivante, entre folk organique, chanson actuelle et énergie de scène.

Leurs titres parlent d’humain, de terrain, de sentiments forts, avec des refrains qui marquent et une sincérité sans filtre.

En 2025, ils sortent Comme des dingues, un album qui parle d’humanité, tout simplement.

DIMANCHE 5 JUILLET

Rendez-vous à Quai de la Douane, port de plaisance

Hip-Hop diatonique à 11h

GRATUIT .

Quai de la Douane, port de plaisance Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45

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English :

L’événement Les Escales Musicales Mago Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme de Perros-Guirec