Les Escales Musicales Mago Perros-Guirec
Les Escales Musicales Mago Perros-Guirec dimanche 5 juillet 2026.
Perros-Guirec
Les Escales Musicales Mago
Quai de la Douane, port de plaisance Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
MAGO, c’est la rencontre de deux artistes au parcours singulier.
Gérome Briard, chanteur à la voix rugueuse et aux textes ciselés, mêle énergie brute et profondeur dans ses mots.
À ses côtés, Maxime Raguin, accordéoniste hors norme, apporte son jeu intense, entre virtuosité et émotion.
Ensemble, ils fabriquent une musique vivante, entre folk organique, chanson actuelle et énergie de scène.
Leurs titres parlent d’humain, de terrain, de sentiments forts, avec des refrains qui marquent et une sincérité sans filtre.
En 2025, ils sortent Comme des dingues, un album qui parle d’humanité, tout simplement.
DIMANCHE 5 JUILLET
Rendez-vous à Quai de la Douane, port de plaisance
Hip-Hop diatonique à 11h
GRATUIT .
Quai de la Douane, port de plaisance Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45
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English :
L’événement Les Escales Musicales Mago Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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