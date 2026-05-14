Les Escales Musicales Sulfate de cuivres Parc des sculptures Perros-Guirec
Les Escales Musicales Sulfate de cuivres Parc des sculptures Perros-Guirec dimanche 19 juillet 2026.
Perros-Guirec
Les Escales Musicales Sulfate de cuivres
Parc des sculptures Christian Gad et Daniel Chhé Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Sulfate de Cuivres relance son pari musical revisiter la chanson française en version instrumentale, dans une variété de styles où le jazz s’invite régulièrement.
Portés par des arrangements cuivrés et inédits qui font leur singularité, les sept musiciens piochent dans le répertoire d’un large éventail d’artistes, des grands classiques (Brel, Aznavour, Nougaro) aux découvertes les plus récentes (Zaho de Sagazan, La Femme), en passant par Jonasz, Vanessa Paradis, le Saïan Supa Crew et bien d’autres !
DIMANCHE 19 JUILLET
Rendez-vous au Parc des sculptures Christian Gad
et Daniel Chhé Ploumanac’h
Jazz acoustique à 16h
GRATUIT .
Parc des sculptures Christian Gad et Daniel Chhé Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45
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English :
L’événement Les Escales Musicales Sulfate de cuivres Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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