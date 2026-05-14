Les Escales Musicales Sulfate de cuivres Parc des sculptures Perros-Guirec

Perros-Guirec

Les Escales Musicales Sulfate de cuivres

Parc des sculptures Christian Gad et Daniel Chhé Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 16:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Sulfate de Cuivres relance son pari musical revisiter la chanson française en version instrumentale, dans une variété de styles où le jazz s’invite régulièrement.

Portés par des arrangements cuivrés et inédits qui font leur singularité, les sept musiciens piochent dans le répertoire d’un large éventail d’artistes, des grands classiques (Brel, Aznavour, Nougaro) aux découvertes les plus récentes (Zaho de Sagazan, La Femme), en passant par Jonasz, Vanessa Paradis, le Saïan Supa Crew et bien d’autres !

DIMANCHE 19 JUILLET

Rendez-vous au Parc des sculptures Christian Gad

et Daniel Chhé Ploumanac’h

Jazz acoustique à 16h

GRATUIT .

Parc des sculptures Christian Gad et Daniel Chhé Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Escales Musicales Sulfate de cuivres Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Perros-Guirec