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Les Escales Sonores House Music Impro instrumentale aux Chantiers de la Garonne, Les Chantiers de la Garonne, Bordeaux

dimanche 20 septembre 2026 · Les Chantiers de la Garonne · Bordeaux

Les Escales Sonores House Music Impro instrumentale aux Chantiers de la Garonne, Les Chantiers de la Garonne, Bordeaux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Les Chantiers de la Garonne
Adresse
ZA Quai des Queyries
Ville
33100 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Les Escales Sonores House Music Impro instrumentale aux Chantiers de la Garonne Dimanche 20 septembre, 16h00 Les Chantiers de la Garonne Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Les Escales Sonores, c’est une invitation à voyager en musique, au fil des dimanches. Chaque semaine, une nouvelle destination musicale, une nouvelle ambiance, une nouvelle découverte.
Dimanche 20 septembre – @liamon.music w/ guest @musicanna
Tous les dimanches de septembre · 16h → 21h · Gratuit
Un moment pour ralentir, profiter du fleuve, écouter, danser, partager… venez faire escale !

Les Chantiers de la Garonne ZA Quai des Queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine
Nouveau format aux Chantiers de la Garonne. Tous les dimanches de septembre, de 16h à 21h, on vous invite à faire escale musicale au bord du fleuve, les pieds dans le sable et les yeux dans l’eau. djset gratuit

@StudioSauvages

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