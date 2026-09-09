Les Escales Sonores House Music Impro instrumentale aux Chantiers de la Garonne, Les Chantiers de la Garonne, Bordeaux

Informations pratiques

Les Escales Sonores House Music Impro instrumentale aux Chantiers de la Garonne Dimanche 20 septembre, 16h00 Les Chantiers de la Garonne Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Les Escales Sonores, c’est une invitation à voyager en musique, au fil des dimanches. Chaque semaine, une nouvelle destination musicale, une nouvelle ambiance, une nouvelle découverte.

Dimanche 20 septembre – @liamon.music w/ guest @musicanna

Tous les dimanches de septembre · 16h → 21h · Gratuit

Un moment pour ralentir, profiter du fleuve, écouter, danser, partager… venez faire escale !

Les Chantiers de la Garonne ZA Quai des Queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Nouveau format aux Chantiers de la Garonne. Tous les dimanches de septembre, de 16h à 21h, on vous invite à faire escale musicale au bord du fleuve, les pieds dans le sable et les yeux dans l’eau. djset gratuit

@StudioSauvages