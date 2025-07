Les escapades de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye

Apéritif suivi d’une scène de théâtre historique et humoristique sur Fontevraud et sa région

« Le visiteur de l’auberge de l’Escu »

La scène se passe au moment de la révolution. en 1793 exactement. Un visiteur intrigue les villageois, en se mêlant aux conversations des clients de l’auberge. En ces temps troublés, que vient-il faire à Fontevraud ? Marie-Antoinette , la reine de France vient d’être guillotinée mais ici ce n’est guère plus calme qu’à Paris. La Terreur guette et les rebelles vendéens portent la cocarde blanche, signe de ralliement à la cause antirévolutionnaire.

Ce spectacle se déroulera dans le jardin du presbytère (en cas de pluie, repli à la salle Yves Duteil).

Un apéritif champêtre vous est proposé à 19 h suivi par le spectacle gratuit (participation au chapeau).

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 23 juillet 2025 de 19h à 21h.

Mercredi 30 juillet 2025 de 19h à 21h. .

Place Saint Michel Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 01 92 22 87 ranger.nature@neuf.fr

English :

Aperitif followed by a humorous historical play about Fontevraud and the surrounding region:

« The visitor to the Auberge de l’Escu »

German :

Aperitif, gefolgt von einer historischen und humorvollen Theaterszene über Fontevraud und seine Umgebung

« Der Besucher der Auberge de l’Escu » (Der Besucher der Auberge de l’Escu)

Italiano :

Aperitivo seguito da uno spettacolo storico umoristico su Fontevraud e dintorni:

« Il visitatore dell’Auberge de l’Escu »

Espanol :

Aperitivo seguido de una representación histórica humorística sobre Fontevraud y sus alrededores:

« El visitante del Auberge de l’Escu »

