Les escapades de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye

Début : 2025-08-13 19:00:00

fin : 2025-08-13 20:30:00

2025-08-13

Apéritif suivi d’une scène de théâtre historique et humoristique sur Fontevraud et sa région « Un mariage entre bonnes familles »

Rendez-vous au début du 18ᵉ siècle pour assister à la préparation d’un mariage entre la famille Boissonneau, potiers, et la famille Ricordeau, meuniers. L’organisation de l’événement réserve bien des complications, et plusieurs surprises inattendues mettront en lumière le caractère des différents protagonistes.

Événement organisé par l’association Tourisme et culture à Fontevraud.

Mercredi 6 août 2025 de 19h à 20h30.

Mercredi 13 août 2025 de 19h à 20h30. .

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 01 92 22 87

English :

Aperitif followed by a humorous historical play about Fontevraud and its region: « A marriage between good families »

German :

Aperitif, gefolgt von einer historischen und humorvollen Theaterszene über Fontevraud und seine Region: « Eine Ehe unter guten Familien »

Italiano :

Aperitivo seguito da uno spettacolo storico umoristico su Fontevraud e la sua regione: « Un matrimonio tra buone famiglie »

Espanol :

Aperitivo seguido de una obra histórica humorística sobre Fontevraud y su región: « Un matrimonio entre buenas familias »

