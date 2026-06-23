UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les escapades de l’été Atelier cuir avec l’oiseau cuir à Grand Bourgtheroulde Grand Bourgtheroulde

Les escapades de l’été Atelier cuir avec l’oiseau cuir à Grand Bourgtheroulde Grand Bourgtheroulde vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
place Jacques Rafin
Ville
27520 Grand Bourgtheroulde
Département
Eure
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Grand Bourgtheroulde

Les escapades de l’été Atelier cuir avec l’oiseau cuir à Grand Bourgtheroulde

place Jacques Rafin Grand Bourgtheroulde Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Vendredi 10 juillet de 14h à 17h Atelier cuir avec l’oiseau cuir à la salle des communs au Logis à Grand-Bourgtheroulde

Grâce à l’expertise de l’Oiseau Cuir, vous apprendrez à travailler cette matière noble qu’est le cuir pour fabriquer une petite pochette avec laquelle vous repartirez. Le prix comprend l’atelier et le coût de la matière première.

(Adultes uniquement 9 participants maximum tarif 0€ par personne, accessible aux PMR)

Inscription obligatoire via le QR Code ou au 06 45 48 74 5 ou officedetourisme@roumoiseine.fr   .

place Jacques Rafin Grand Bourgtheroulde 27520 Eure Normandie +33 6 45 48 74 53  officedetourisme@roumoiseine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les escapades de l’été Atelier cuir avec l’oiseau cuir à Grand Bourgtheroulde

L’événement Les escapades de l’été Atelier cuir avec l’oiseau cuir à Grand Bourgtheroulde Grand Bourgtheroulde a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie