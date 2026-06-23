Les escapades de l’été Atelier cuir avec l’oiseau cuir à Grand Bourgtheroulde Grand Bourgtheroulde vendredi 10 juillet 2026.

Grand Bourgtheroulde

Les escapades de l’été Atelier cuir avec l’oiseau cuir à Grand Bourgtheroulde

place Jacques Rafin Grand Bourgtheroulde Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Vendredi 10 juillet de 14h à 17h Atelier cuir avec l’oiseau cuir à la salle des communs au Logis à Grand-Bourgtheroulde

Grâce à l’expertise de l’Oiseau Cuir, vous apprendrez à travailler cette matière noble qu’est le cuir pour fabriquer une petite pochette avec laquelle vous repartirez. Le prix comprend l’atelier et le coût de la matière première.

(Adultes uniquement 9 participants maximum tarif 0€ par personne, accessible aux PMR)

Inscription obligatoire via le QR Code ou au 06 45 48 74 5 ou officedetourisme@roumoiseine.fr .

place Jacques Rafin Grand Bourgtheroulde 27520 Eure Normandie +33 6 45 48 74 53 officedetourisme@roumoiseine.fr

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English : Les escapades de l’été Atelier cuir avec l’oiseau cuir à Grand Bourgtheroulde

L’événement Les escapades de l’été Atelier cuir avec l’oiseau cuir à Grand Bourgtheroulde Grand Bourgtheroulde a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie