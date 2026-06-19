Les escapades de l’été initiation à l’escalade à Bourg-Achard Bourg-Achard mercredi 8 juillet 2026.

Bourg-Achard

Les escapades de l’été initiation à l’escalade à Bourg-Achard

487 Rue Marie Lambert Bourg-Achard Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Mercredi 8 juillet de 14h0 à 16h0 Initiation à l’escalade au gymnase Pierre Dannetot à Bourg-Achard

Un club d’escalade du Roumois vous accueille pour une initiation à l’escalade ! Enfilez baudriers et chaussures pour une ascension haute en sensation !

(20 participants maximum à partir de 11 ans gratuit bonne condition physique et vêtements de sport requis)

Inscription obligatoire au 06 45 48 74 5 ou officedetourisme@roumoiseine.fr ou via le QR code sur l’affiche. .

487 Rue Marie Lambert Bourg-Achard 27310 Eure Normandie +33 6 45 48 74 53 officedetourisme@roumoiseine.fr

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English : Les escapades de l’été initiation à l’escalade à Bourg-Achard

L’événement Les escapades de l’été initiation à l’escalade à Bourg-Achard Bourg-Achard a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie