Les escapades de l’été Rando avec les ânes et bivouac à Barneville sur Seine Barneville-sur-Seine mardi 25 août 2026.

Barneville-sur-Seine

Les escapades de l’été Rando avec les ânes et bivouac à Barneville sur Seine

2 Chemin des Côtes Barneville-sur-Seine Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-08-25 14:00:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Mardi & Mercredi 25 26 août toute la journée Rando avec les ânes et bivouac au départ de la Mairie de Mauny

Après une journée de marche (8km), installez votre tente face au magnifique panorama de Barneville sur Seine (toilettes sur place). Le lendemain retrouvez votre point de départ (5km) en passant par les bords de Seine. Adapté à toute la famille, chaque famille mènera son âne qui portera ses affaires et même les plus jeunes.

(10 familles maximum gratuit chaussures et vêtement adaptés & matériel de camping (tente) prévoir un pique-nique, de l’eau et un repas partage pour le soir non accessible aux PMR)

Inscription obligatoire via le QR Code ou au 06 45 48 74 5 ou officedetourisme@roumoiseine.fr .

2 Chemin des Côtes Barneville-sur-Seine 27310 Eure Normandie +33 6 45 48 74 53 officedetourisme@roumoiseine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les escapades de l’été Rando avec les ânes et bivouac à Barneville sur Seine

L’événement Les escapades de l’été Rando avec les ânes et bivouac à Barneville sur Seine Barneville-sur-Seine a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie