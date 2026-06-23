Les escapades de l’été Randonnée dans la vallée de l’Oison Saint-Ouen-de-Pontcheuil mercredi 29 juillet 2026.

Saint-Ouen-de-Pontcheuil

Les escapades de l’été Randonnée dans la vallée de l’Oison

Saint-Ouen-de-Pontcheuil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:30:00

fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Mercredi 29 juillet de 9h30 à 17h Randonnée dans la Vallée de l’Oison à Le Bec Thomas

Au départ de la Mairie du Bec Thomas, venez arpenter les chemins de la vallée de l’Oison (16 km) pour découvrir ses richesses. Les propriétaires du château du Bosc-Féré vous accueillerons, le temps d’un pique-nique, pour vous présenter leur domaine. Après quelques kilomètres supplémentaires, la journée se terminera par une visite commentée du Moulin Amour. Surprise numérique au programme !

(20 personnes maximum à partir de 8 ans gratuit chaussures et vêtements adaptés– prévoir un pique-nique et de l’eau- non accessible PMR)

Inscription obligatoire via le QR Code ou au 06 45 48 74 5 ou officedetourisme@roumoiseine.fr .

Saint-Ouen-de-Pontcheuil 27370 Eure Normandie +33 6 45 48 74 53 officedetourisme@roumoiseine.fr

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English : Les escapades de l’été Randonnée dans la vallée de l’Oison

L’événement Les escapades de l’été Randonnée dans la vallée de l’Oison Saint-Ouen-de-Pontcheuil a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie