Les escapades de l’été Randonnée nature sur le sentier de l’osmonde à Sainte-Opportune-la-Mare Sainte-Opportune-la-Mare vendredi 28 août 2026.

Sainte-Opportune-la-Mare

Les escapades de l’été Randonnée nature sur le sentier de l’osmonde à Sainte-Opportune-la-Mare

Sainte-Opportune-la-Mare Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 10:00:00

fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Vendredi 28 août de 10h à 12h Randonnée nature sur le sentier de l’osmonde à Sainte-Opportune-la-Mare / Réserve de la Grand’Mare

Randonneur ou sportif aguerri ? Venez découvrir ce sentier dans la tourbière boisée de la réserve de la Grand’ Mare, au cœur du Marais Vernier. Visite insolite garantie !

(10 participants maximum gratuit bottes ou chaussures de randonnée et tenue de randonnée requises, adultes randonneurs ou sportifs, enfant de + de 10 ans non accessible aux PMR)

Inscription obligatoire via le QR Code ou au 06 45 48 74 5 ou officedetourisme@roumoiseine.fr .

Sainte-Opportune-la-Mare 27680 Eure Normandie +33 6 45 48 74 53 officedetourisme@roumoiseine.fr

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English : Les escapades de l’été Randonnée nature sur le sentier de l’osmonde à Sainte-Opportune-la-Mare

L’événement Les escapades de l’été Randonnée nature sur le sentier de l’osmonde à Sainte-Opportune-la-Mare Sainte-Opportune-la-Mare a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie