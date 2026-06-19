Les escapades de l’été Rencontre avec les amphibiens au Château de Tilly à Boissey-le-Châtel Boissey-le-Châtel
Les escapades de l’été Rencontre avec les amphibiens au Château de Tilly à Boissey-le-Châtel Boissey-le-Châtel mercredi 15 juillet 2026.
Boissey-le-Châtel
Les escapades de l’été Rencontre avec les amphibiens au Château de Tilly à Boissey-le-Châtel
43 Allée de Tilly Boissey-le-Châtel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Mercredi 15 juillet de 14h0 à 16h Rencontre avec les amphibiens de la mare du Château de Tilly à Boissey-le-Châtel
Le château de Tilly vous ouvre ses portes ou plutôt sa mare ! Enfilez vos bottes pour une pêche à la rencontre des petites bêtes aquatiques dans un cadre exceptionnel. Grâce à des fiches simples vous apprendrez à reconnaitre tous ces animaux et en apprendrez plus sur leur mode de vie si particulier.
(20 participants maximum à partir de 4 ans gratuit chaussures et vêtements adaptés non accessible aux PMR)
Inscription obligatoire via le QR Code ou au 06 45 48 74 5 ou officedetourisme@roumoiseine.fr .
43 Allée de Tilly Boissey-le-Châtel 27520 Eure Normandie +33 6 45 48 74 53 officedetourisme@roumoiseine.fr
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L’événement Les escapades de l’été Rencontre avec les amphibiens au Château de Tilly à Boissey-le-Châtel Boissey-le-Châtel a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie