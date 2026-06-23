Les escapades de l’été Visite et dégustation à la Ferme de Guénouville Honguemare-Guenouville mercredi 19 août 2026.

Honguemare-Guenouville

Les escapades de l’été Visite et dégustation à la Ferme de Guénouville

282 Rue Verte Honguemare-Guenouville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Mercredi 19 août de 10h à 12h Visite et dégustation à la Ferme de Guénouville à Honguemare Guénouville

La ferme de Guénouville vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir son élevage de porcs sur paille nourris avec les céréales produites sur l’exploitation et de la graine de lin. Après la visite vous pourrez déguster les bons produits de la ferme.

(15 participants maximum tarif 5€ par adulte / gratuit pour les enfants non accessible aux PMR)

Inscription obligatoire via le QR Code ou au 06 45 48 74 5 ou officedetourisme@roumoiseine.fr .

282 Rue Verte Honguemare-Guenouville 27310 Eure Normandie +33 6 45 48 74 53 officedetourisme@roumoiseine.fr

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L’événement Les escapades de l’été Visite et dégustation à la Ferme de Guénouville Honguemare-Guenouville a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie