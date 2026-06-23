Les escapades de l’été Visite et petit-dej’ à la chèvrerie des P’tits Loups à Cauverville en Roumois Cauverville-en-Roumois vendredi 31 juillet 2026.

Cauverville-en-Roumois

Les escapades de l’été Visite et petit-dej’ à la chèvrerie des P’tits Loups à Cauverville en Roumois

3 Chemin de la Mare l’Abbé Cauverville-en-Roumois Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 09:00:00

fin : 2026-07-31 11:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Vendredi 31 juillet de 9h à 11h Visite et petit-déj’ à la chèvrerie des P’tits loups à Cauverville-en-Roumois

Une chouette matinée à la chèvrerie des P’tits Loups, au programme présentation des soins aux animaux, traite des chèvres et petit-déjeuner à la ferme avec bien sûr des produits locaux !

(30 participants maximum tarif 10€ par adulte, 6€ par enfant jusqu’à 10 ans gratuit pour les moins de 3 ans accessible aux PMR)

Inscription obligatoire via le QR Code ou au 06 45 48 74 5 ou officedetourisme@roumoiseine.fr .

3 Chemin de la Mare l’Abbé Cauverville-en-Roumois 27350 Eure Normandie +33 6 45 48 74 53 officedetourisme@roumoiseine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les escapades de l’été Visite et petit-dej’ à la chèvrerie des P’tits Loups à Cauverville en Roumois

L’événement Les escapades de l’été Visite et petit-dej’ à la chèvrerie des P’tits Loups à Cauverville en Roumois Cauverville-en-Roumois a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie