Les escapades de l’été Visite sensorielle de la Ferme des Rufaux à Bouquetot Bouquetot mercredi 5 août 2026.

Bouquetot

Les escapades de l’été Visite sensorielle de la Ferme des Rufaux à Bouquetot

71 Bis Allée de la Mare des Rufaux Bouquetot Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 15:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Mercredi 5 août de 14h à 15h30 Visite sensorielle de la ferme des Rufaux à Bouquetot

Venez tester vos 5 sens en compagnie d’Edouard vous pourrez voir, sentir, toucher, goûter et écouter au cœur d’un verger maraîcher de 2,8 hectares. Biodiversité végétale et animale, agroforesterie, conseils de jardinier, agronomie. A l’issue de la visite, repartez avec votre panier de légumes bio !

(40 participants maximum tarif visite guidée + panier de légumes à emporter 15€ par famille/couple partiellement accessible aux PMR)

Inscription obligatoire via le QR Code ou au 06 45 48 74 5 ou officedetourisme@roumoiseine.fr .

71 Bis Allée de la Mare des Rufaux Bouquetot 27310 Eure Normandie +33 6 45 48 74 53 officedetourisme@roumoiseine.fr

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English : Les escapades de l’été Visite sensorielle de la Ferme des Rufaux à Bouquetot

L’événement Les escapades de l’été Visite sensorielle de la Ferme des Rufaux à Bouquetot Bouquetot a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie