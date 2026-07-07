Informations pratiques

Routier

LES ESCAPADES D’ÉTÉ DE VENDÉOLE SENS ET SAVEURS

RD 623 Routier Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Vivez l’été autrement avec nos dégustations sensorielles gratuites, sur inscription !

Un mardi sur deux le matin à Routier, du 7 juillet au 18 août de 11h à 12h, laissez-vous guider à travers une expérience

unique autour de 4 vins de notre gamme, où chaque gorgée révèle des accords subtils et inattendus.

Explorez le vin sous toutes ses facettes au nez, en bouche, et bien plus encore… Une invitation à éveiller vos sens et à savourer l’instant.

Une escapade estivale parfaite pour les curieux et les épicuriens en quête de découvertes authentiques.

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RD 623 Routier 11240 Aude Occitanie +33 4 68 69 39 15 caveau.routier@vendeole.com

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English :

Experience summer differently with our free sensory tastings—registration required!

Every other Tuesday morning at %E0 Routier, from July 7 to August 18 from 11 a.m. to 12 p.m., let us guide you through a

centered on four wines from our selection, where every sip reveals subtle and unexpected pairings.

Explore wine in all its facets: on the nose, on the palate, and much more… An invitation to awaken your senses and savor the moment.

A perfect summer getaway for the curious and epicureans seeking authentic discoveries.

L’événement LES ESCAPADES D’ÉTÉ DE VENDÉOLE SENS ET SAVEURS Routier a été mis à jour le 2026-06-29 par