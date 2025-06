LES ESCAPADES D’ÉTÉ DE VENDÉOLE VIGNES & VERRES Arzens 4 juillet 2025 10:00

Tous les vendredis matin, du 4 juillet au 29 août, vivez une expérience unique au coeur des Vignobles de Vendéole sur le site d’Arzens.

Partez pour une visite guidée à la découverte des chais et du savoir-faire de Vendéole, puis laissez-vous séduire par une dégustation des cuvées, dans une ambiance conviviale et authentique, avec des animations ludiques prévues pour les enfants.

Un moment hors du temps, entre passion et partage, pour éveiller vos sens et savourer l’essence du terroir.

Visite gratuite, sur réservation, de 10h à 12h.

Arzens 11290 Aude Occitanie +33 4 68 76 71 76 caveau.arzens@vendeole.com

English :

Every Friday morning from July 4 to August 29, enjoy a unique experience in the heart of the Vignobles de Vendéole on the Arzens site.

Join us for a guided tour of the winery and learn all about Vendéole’s expertise, before enjoying a tasting of our vintages in a friendly, authentic atmosphere, with fun activities for children.

A moment out of time, between passion and sharing, to awaken your senses and savor the essence of the terroir.

Visit free of charge, on reservation, from 10am to 12pm.

German :

Jeden Freitagmorgen vom 4. Juli bis zum 29. August können Sie im Herzen der Weinberge von Vendéole auf dem Gelände von Arzens ein einzigartiges Erlebnis genießen.

Begeben Sie sich auf eine geführte Tour, um die Weinkeller und das Know-how von Vendéole zu entdecken, und lassen Sie sich dann zu einer Verkostung der Cuvées verführen, in einer freundlichen und authentischen Atmosphäre, mit geplanten spielerischen Animationen für Kinder.

Ein zeitloser Moment zwischen Leidenschaft und Austausch, um Ihre Sinne zu wecken und die Essenz des Terroirs zu genießen.

Kostenlose Besichtigung, auf Reservierung, von 10 bis 12 Uhr.

Italiano :

Ogni venerdì mattina dal 4 luglio al 29 agosto, godetevi un’esperienza unica nel cuore dei Vignobles de Vendéole ad Arzens.

Partecipate a una visita guidata per scoprire le cantine e il savoir-faire della Vendéole, quindi godetevi una degustazione delle annate in un’atmosfera amichevole e autentica, con attività divertenti per i bambini.

Un momento senza tempo di passione e condivisione, per risvegliare i sensi e assaporare l’essenza del terroir.

Visita gratuita, su prenotazione, dalle 10.00 alle 12.00.

Espanol :

Todos los viernes por la mañana, del 4 de julio al 29 de agosto, disfrute de una experiencia única en el corazón de los Vignobles de Vendéole, en Arzens.

Haga una visita guiada para descubrir las bodegas y el saber hacer de Vendéole, y después disfrute de una degustación de las añadas en un ambiente acogedor y auténtico, con actividades lúdicas previstas para los niños.

Un momento intemporal de pasión y convivencia, para despertar los sentidos y saborear la esencia del terruño.

Visita gratuita, previa reserva, de 10:00 a 12:00 h.

