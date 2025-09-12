LES ESCAPADES D’ÉTÉ DE VENDÉOLE VIGNES & VERRES Arzens

LES ESCAPADES D’ÉTÉ DE VENDÉOLE VIGNES & VERRES Arzens vendredi 12 septembre 2025.

LES ESCAPADES D’ÉTÉ DE VENDÉOLE VIGNES & VERRES

Arzens Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 09:30:00

fin : 2025-09-12 12:00:00

Date(s) :

2025-09-12

Les Vendredis de Vendéole continuent en septembre !

Tous les vendredis matin, du 5 septembre au 26 septembre, vivez une expérience unique au coeur des Vignobles de Vendéole sur le site d’Arzens.

Partez pour une visite guidée à la découverte des chais et du savoir-faire de Vendéole, puis laissez-vous séduire par une dégustation des cuvées, dans une ambiance conviviale et authentique, avec des animations ludiques prévues pour les enfants.

Un moment hors du temps, entre passion et partage, pour éveiller vos sens et savourer l’essence du terroir.

Visite gratuite, sur réservation, de 09h30 à 12h.

.

Arzens 11290 Aude Occitanie +33 4 68 76 71 76 caveau.arzens@vendeole.com

English :

Les Vendredis de Vendéole continue in September!

Every Friday morning from September 5 to September 26, enjoy a unique experience at the heart of the Vignobles de Vendéole on the Arzens site.

Take a guided tour of the winery and discover Vendéole’s know-how, then enjoy a tasting of our vintages in a friendly, authentic atmosphere, with fun activities for children.

A moment out of time, between passion and sharing, to awaken your senses and savor the essence of the terroir.

Visit free of charge, on reservation, from 09:30 to 12:00.

German :

Die Vendredis de Vendéole gehen im September weiter!

Jeden Freitagmorgen vom 5. September bis zum 26. September können Sie im Herzen der Weinberge von Vendéole auf dem Gelände von Arzens ein einzigartiges Erlebnis genießen.

Begeben Sie sich auf eine geführte Tour, um die Weinkeller und das Know-how von Vendéole zu entdecken, und lassen Sie sich dann zu einer Verkostung der Cuvées verführen, in einer freundlichen und authentischen Atmosphäre, mit geplanten spielerischen Animationen für Kinder.

Ein zeitloser Moment zwischen Leidenschaft und Austausch, um Ihre Sinne zu wecken und die Essenz des Terroirs zu genießen.

Kostenlose Besichtigung, auf Reservierung, von 09:30 bis 12:00 Uhr.

Italiano :

I Vendredis de Vendéole continuano a settembre!

Ogni venerdì mattina dal 5 settembre al 26 settembre, godetevi un’esperienza unica nel cuore dei Vignobles de Vendéole ad Arzens.

Partecipate a una visita guidata per scoprire le cantine e il savoir-faire di Vendéole, quindi godetevi una degustazione delle annate in un’atmosfera amichevole e autentica, con attività divertenti per i bambini.

Un momento senza tempo di passione e condivisione, per risvegliare i sensi e assaporare l’essenza del terroir.

Visita libera, su prenotazione, dalle 9.30 alle 12.00.

Espanol :

¡Los Vendredis de Vendéole continúan en septiembre!

Todos los viernes por la mañana, del 5 al 26 de septiembre, disfrute de una experiencia única en el corazón de los Vignobles de Vendéole en Arzens.

Realice una visita guiada para descubrir las bodegas y el saber hacer de Vendéole y, a continuación, disfrute de una degustación de las añadas en un ambiente acogedor y auténtico, con actividades lúdicas previstas para los niños.

Un momento intemporal de pasión y convivencia, para despertar los sentidos y saborear la esencia del terruño.

Visita gratuita, previa cita, de 09.30 a 12.00 h.

L’événement LES ESCAPADES D’ÉTÉ DE VENDÉOLE VIGNES & VERRES Arzens a été mis à jour le 2025-09-04 par A.D.T. de l’Aude / 11 ADT