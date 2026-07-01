LES ESCAPADES D’ÉTÉ DE VENDÉOLE VIGNES & VERRES Arzens
vendredi 31 juillet 2026 · Arzens
Informations pratiques
Arzens
LES ESCAPADES D’ÉTÉ DE VENDÉOLE VIGNES & VERRES
Arzens Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Tous les vendredis matin, du 10 juillet au 28 août, vivez une expérience unique au coeur des Vignobles de Vendéole sur le site d’Arzens.
Partez pour une visite guidée à la découverte des chais et du savoir-faire de Vendéole, puis laissez-vous séduire par une dégustation des cuvées, dans une ambiance conviviale et authentique, avec des animations ludiques prévues pour les enfants.
Un moment hors du temps, entre passion et partage, pour éveiller vos sens et savourer l’essence du terroir.
Visite gratuite, sur réservation, de 10h à 12h.
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Arzens 11290 Aude Occitanie +33 4 68 76 71 76 caveau.arzens@vendeole.com
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English :
Every Friday morning, from July 10 to August 28, enjoy a unique experience in the heart of the Vendôle vineyards at the Arzens site.
Set out on a guided tour to discover Vendéole’s wine cellars and winemaking expertise, then let yourself be charmed by a wine tasting, in a warm and authentic atmosphere, with fun activities planned for children.
A timeless moment, blending passion and togetherness, to awaken your senses and savor the essence of the terroir.
Free tour, by reservation, from 10 a.m. to 12 p.m.
L’événement LES ESCAPADES D’ÉTÉ DE VENDÉOLE VIGNES & VERRES Arzens a été mis à jour le 2026-06-29 par
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