Les escap’ados Saugues
Les escap’ados Saugues jeudi 23 octobre 2025.
Les escap’ados
Le bourg Saugues Haute-Loire
Solidarité et esprit d’équipe avec les escap’ados, pour les 11-15 ans.
Le bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 89 27 15 20 j.martinez@rivesduhautallier.fr
English :
Solidarity and team spirit with escap’ados, for 11-15 year-olds.
German :
Solidarität und Teamgeist mit Escap’ados, für 11- bis 15-Jährige.
Italiano :
Solidarietà e spirito di squadra con escap’ados, per ragazzi dagli 11 ai 15 anni.
Espanol :
Solidaridad y espíritu de equipo con escap’ados, para jóvenes de 11 a 15 años.
