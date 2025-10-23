Les escap’ados Saugues

Les escap’ados Saugues jeudi 23 octobre 2025.

Les escap’ados

Le bourg Saugues Haute-Loire

Tarif :

Date :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Solidarité et esprit d’équipe avec les escap’ados, pour les 11-15 ans.

Le bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 89 27 15 20 j.martinez@rivesduhautallier.fr

English :

Solidarity and team spirit with escap’ados, for 11-15 year-olds.

German :

Solidarität und Teamgeist mit Escap’ados, für 11- bis 15-Jährige.

Italiano :

Solidarietà e spirito di squadra con escap’ados, per ragazzi dagli 11 ai 15 anni.

Espanol :

Solidaridad y espíritu de equipo con escap’ados, para jóvenes de 11 a 15 años.

L’événement Les escap’ados Saugues a été mis à jour le 2025-10-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier