Les Escargosses en concert Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône

Les Escargosses en concert

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22 23:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Les Escargosses , ce sont 7 musiciens venus d’horizons différents. Un cocktail détonnant mélangeant différents styles, du ska au rock en passant par la chanson française.

Venez les rejoindre dans leurs créations musicales autour des sons cuivrés accompagnés par une section rythmique qui Groove.

Restauration avec réservation conseillée avant le 20/11 à 20h Riz à l’oriental (merguez, légumes, riz).

Grande assiette, 10€. Petite assiette, 5€.

Dessert crêpes fourrées, 4€.

Adhésion annuelle à Fartfelien obligatoire. Plein tarif 5€. Étudiants & chômeurs 2.5€. .

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

English : Les Escargosses en concert

German : Les Escargosses en concert

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Escargosses en concert Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2025-10-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)