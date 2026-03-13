Les Esclaff’ de printemps

Salle des fêtes Saint-Hélen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Soirée spectacle

Convivialité et bonne humeur

2 spectacles dans une ambiance cabaret

– La belle et le blues

Élise et Nicolas se parlent avec des mots mais surtout avec des regards et des notes. Une belle énergie qui nous emporte.

– Et si c’était vrai !

Le mentaliste Éric Ramage a été programmé dans de nombreux théâtres et festivals en France, Belgique, Suisse et Luxembourg.

Son spectacle intrigue, enchante et sollicite activement les spectateurs. Ils deviennent acteurs des expériences proposées par cet artiste au talent troublant.

Réservation par téléphone ou en cliquant sur réserver .

Salle des fêtes Saint-Hélen 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 55 38 99

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L’événement Les Esclaff’ de printemps Saint-Hélen a été mis à jour le 2026-03-13 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme