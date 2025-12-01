Les esKapades de Noël Truchtersheim

Les esKapades de Noël Truchtersheim samedi 13 décembre 2025.

Les esKapades de Noël

4 place du Marché Truchtersheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-20 21:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21

Situé au cœur du village, laissez-vous envahir par l’ambiance chaleureuse d’un Noël authentique dans le Kochersberg

Venez découvrir un marché de Noël qui sort des sentiers battus et la Maison du Kochersberg parée de ses plus beaux habits de Noël. Les esKapades de Noël vous proposent une pléiade de concerts, ateliers de bricolage, spectacles lumineux et bien d’autres surprises encore ! Au passage, visitez les expositions proposées à la Maison du Kochersberg.

Nouveauté 2025 le mapping sur l’église… De quoi en prendre pleins les yeux ! 0 .

4 place du Marché Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 92 contact@lebeaujardin.alsace

English :

Situated in the heart of the village, let yourself be overwhelmed by the warm atmosphere of an authentic Christmas in the Kochersberg

German :

Im Herzen des Dorfes gelegen, lassen Sie sich von der warmen Atmosphäre eines authentischen Weihnachtsfestes in Kochersberg einfangen

Italiano :

Situato nel cuore del villaggio, lasciatevi invadere dalla calda atmosfera di un autentico Natale nel Kochersberg

Espanol :

Situado en el corazón del pueblo, déjese invadir por el cálido ambiente de una auténtica Navidad en el Kochersberg

