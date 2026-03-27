Les espaces communs en habitat participatif La Maison de l’Habitant Nantes

Les espaces communs en habitat participatif La Maison de l'Habitant

Les espaces communs en habitat participatif La Maison de l’Habitant Nantes mercredi 27 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 18:30 – 20:30
Gratuit : oui Gratuit sur inscription  

Comment concilier nos aspirations de ces lieux de vie partagés avec les défis de financement, de gestion et de vivre-ensemble ? Nous en parlerons au cours de cette mensuelle dédiée aux espaces communs au sein de projets d’habitat participatif.

La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000
02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr


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