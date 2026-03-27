Les espaces communs en habitat participatif La Maison de l’Habitant Nantes
Les espaces communs en habitat participatif La Maison de l’Habitant Nantes mercredi 27 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 18:30 – 20:30
Gratuit : oui Gratuit sur inscription
Comment concilier nos aspirations de ces lieux de vie partagés avec les défis de financement, de gestion et de vivre-ensemble ? Nous en parlerons au cours de cette mensuelle dédiée aux espaces communs au sein de projets d’habitat participatif.
La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000
02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr
Afficher la carte du lieu La Maison de l’Habitant et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Grande Braderie de Nantes, Nantes (Centre ville), Nantes 28 mars 2026
- Journée de la parentalité, Centre de Loisirs Bout des Landes Bruyères ACCOORD, Nantes 28 mars 2026
- Fête foraine de Printemps, Cours Saint-Pierre, Nantes 28 mars 2026
- Amusez Vous ! au Parc Archipel Petite Hollande, Place Petite Hollande / Ile Gloriette, Nantes 28 mars 2026
- Carnaval des écoles Bellevue Chantenay Sainte-Anne, Parc de la Boucardière, Nantes 28 mars 2026