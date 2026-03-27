Les espaces communs en habitat participatif La Maison de l’Habitant Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Gratuit sur inscription

Comment concilier nos aspirations de ces lieux de vie partagés avec les défis de financement, de gestion et de vivre-ensemble ? Nous en parlerons au cours de cette mensuelle dédiée aux espaces communs au sein de projets d’habitat participatif.

La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr



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