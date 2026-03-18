Les Espèces Exotiques Envahissantes et leurs impacts

Saligue aux oiseaux Biron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Les Espèces Exotiques Envahissantes introduites volontairement ou accidentellement par l’Homme, constituent l’une des principales causes d’érosion de la biodiversité. En entrant en concurrence avec les espèces locales, elles perturbent les milieux naturels et appauvrissent les écosystèmes.

Au cours d’une balade commentée, découvrez comment les reconnaître, comprendre leurs impacts et adopter les bons gestes pour limiter leur propagation. .

Saligue aux oiseaux Biron 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 33 58 06 ltillard@chasseurdefrance.com

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English : Les Espèces Exotiques Envahissantes et leurs impacts

L’événement Les Espèces Exotiques Envahissantes et leurs impacts Biron a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Coeur de Béarn