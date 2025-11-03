Les espèces exotiques envahissantes Saint-Fargeau
Les espèces exotiques envahissantes
siège de la CCPF Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – – EUR
Début : 2025-11-03 18:30:00
fin : 2025-11-03
2025-11-03
Dans le cadre de ses missions, la Communauté de communes de Puisaye-Forterre, en partenariat avec la FREDON, organise une conférence grand public sur les espèces exotiques envahissantes, afin de sensibiliser les habitants à cet enjeu majeur pour la biodiversité locale. .
siège de la CCPF Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 48 80 41 76 m.rescan@cc-puisayeforterre.fr
