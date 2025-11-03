Les espèces exotiques envahissantes Saint-Fargeau

Les espèces exotiques envahissantes Saint-Fargeau lundi 3 novembre 2025.

Les espèces exotiques envahissantes

siège de la CCPF Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-03 18:30:00

fin : 2025-11-03

Date(s) :

2025-11-03

Dans le cadre de ses missions, la Communauté de communes de Puisaye-Forterre, en partenariat avec la FREDON, organise une conférence grand public sur les espèces exotiques envahissantes, afin de sensibiliser les habitants à cet enjeu majeur pour la biodiversité locale. .

siège de la CCPF Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 48 80 41 76 m.rescan@cc-puisayeforterre.fr

English : Les espèces exotiques envahissantes

German : Les espèces exotiques envahissantes

Italiano :

Espanol :

L’événement Les espèces exotiques envahissantes Saint-Fargeau a été mis à jour le 2025-10-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !