Les espoirs du piano : Récital de Laura Brunou Studio l’Accord Parfait Paris

Les espoirs du piano : Récital de Laura Brunou Studio l’Accord Parfait Paris mardi 14 octobre 2025.

Les espoirs du piano : Récital de Laura Brunou Studio l’Accord Parfait Paris Mardi 14 octobre, 12h30 sur inscription

Les espoirs du piano : Récital de Laura Brunou avec HEC Alumni

Récital LAURA BRUNOU

14 octobre à 12h30

au Studio L’Accord Parfait

47 rue Ramey, 75 018, Paris

Laura Brunou est née en 2003 en Bretagne. Après avoir commencé ses études de piano au Conservatoire de Vannes, elle les poursuit au Conservatoire de Rennes, puis au CRR de Paris avec Jerôme Granjon, et enfin au CNSM de Paris dans la classe d’Emmanuel Strosser et de Lidija Bizjak ou elle va passer sa Licence cette année.

Elle a obtenu de nombreux prix lors de Concours internationaux dont notamment Lauréate du prix Robert et Gaby Casadesus en 2025, 1er prix au Concours international César Franck en 2023 ou 1er prix au Concours international France-Amériques en 2019.

PROGRAMME :

Légende de Saint-François de Paule de Liszt (2ème légende)

Polonaise Fantaisie de Chopin

Variations sur un thème de Corelli de Rachmaninoff

Les Cyclopes de Rameau

Attention : 35 places seulement !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-14T12:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-14T13:30:00.000+02:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/les-espoirs-du-piano-recital-de-laura-brunou/2025/10/10/12886

Studio l’Accord Parfait 47, rue Ramey 75018 PARIS Quartier de Clignancourt Paris 75018 Paris