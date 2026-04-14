Les esprits de Condé-sur-l’Escaut, Beffroi de Condé-sur-l’Escaut, Condé-sur-l’Escaut

Les esprits de Condé-sur-l’Escaut Dimanche 26 avril, 15h00 Beffroi de Condé-sur-l’Escaut Nord

Gratuit. Sur inscription au pôle Rayonnement du Territoire de Condé-sur-l’Escaut à partir du 1er avril. Par téléphone au 03.27.20.36.40 puis taper « 4 » ou par mail à l’adresse : rt@condesurlescaut.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T16:30:00+02:00

Plongez au coeur des fortifications de Condé-sur-l’Escaut et partez à la rencontre des personnages ayant fait l’histoire de cette ville, dont les remparts les plus anciens, datant du 12ème siècle, sont encore visibles.

Beffroi de Condé-sur-l’Escaut 24 place Pierre Delcourt, 59163 Condé-sur-l’Escaut Condé-sur-l’Escaut 59163 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « rt@condesurlescaut.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0327203640 »}] https://condesurlescaut.fr/

Partez à la découverte de l’histoire fortifiée de Condé-sur-l’Escaut grâce à la compagnie Raconte! Balade Théâtre

Mairie de Condé-sur-l’Escaut