Les esprits de Noël dans les Vosges Auberge de la Cholotte Les Rouges-Eaux

Les esprits de Noël dans les Vosges

Ne ratez pas cette dernière conférence du cycle de soirées découvertes Mythes et légendes des Vosges , nous reviendrons sur certaines traditions de Noël et des êtres fantastiques qui nous rendent visite en cette période particulière…Tout public

Auberge de la Cholotte 44 La Censé Saint-Dié Les Rouges-Eaux 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 56 93

English :

Don’t miss this final lecture in the Myths and Legends of the Vosges series of discovery evenings, as we look back at some of the Christmas traditions and fantastic beings who visit us at this special time of year…

German :

Verpassen Sie nicht diesen letzten Vortrag der Reihe der Entdeckungsabende Mythen und Legenden der Vogesen . Wir werden auf einige Weihnachtstraditionen und fantastische Wesen eingehen, die uns in dieser besonderen Zeit besuchen…

Italiano :

Non perdetevi l’ultima conferenza della serie di serate Miti e leggende dei Vosgi : ripercorreremo alcune tradizioni natalizie e gli esseri fantastici che ci visitano in questo periodo speciale dell’anno…

Espanol :

No se pierda esta última conferencia del ciclo Mitos y leyendas de los Vosgos , en la que repasaremos algunas tradiciones navideñas y los seres fantásticos que nos visitan en estas fechas tan especiales…

