Les esprits d'Halloween envahissent le châtea de Laàs ! Laàs vendredi 31 octobre 2025.
Domaine du château Laàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-31
2025-10-31
Retrouvez sur place des animations magiques, un atelier décoration de citrouille, une visite guidée du château thématisée spiritisme !
Pssst… les enfants qui viennent déguisés pendant les vacances de la Toussaint bénéficient du tarif préférentiel sur le parcours-jeux et le musée ! .
Domaine du château Laàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 00 34
