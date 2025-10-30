Les esprits d’Halloween envahissent le château de Laàs ! Laàs

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Les esprits d’Halloween envahissent le château !

Pour chaque entrée, profitez d’ateliers gratuits de sorcellerie (10h-16h), de créations sur citrouille (14h-16h) et de visites du château réimaginées autour du spiritisme. Une expérience immersive à ne pas manquer ! .

Domaien du château de Laàs Laàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 00 34

