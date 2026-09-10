« Les Esprits du Soulor », une enquête mystérieuse pour toute la famille ! Col du Soulor Arrens-Marsous
samedi 31 octobre 2026 · Col du Soulor · Arrens-Marsous
Informations pratiques
Arrens-Marsous
« Les Esprits du Soulor », une enquête mystérieuse pour toute la famille !
Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 10:00:00
fin : 2026-10-31 13:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Les Esprits du Soulor – une enquête mystérieuse pour toute la famille.
La Maison du Soulor semble hantée… Venez mener l’enquête et résoudre les mystérieuses énigmes pour découvrir ce qui s’est réellement passé au Soulor.
– Animation gratuite, proposée tout au long de la journée (sur les horaires d’ouverture de la Maison du Soulor). A réaliser en autonomie.
– Munissez-vous d’une lampe torche !
– Renseignements au 05 59 13 00 98.
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Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98 contact@maisondusoulor.fr
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English :
The Spirits of Soulor? A mysterious investigation for the whole family.
Is the Maison du Soulor haunted? Come investigate and solve the mysterious puzzles to discover what really happened at Soulor.
– Free activity, available all day long (during the Maison du Soulor’s opening hours). To be done on your own.
– Be sure to bring a flashlight!
– For more information, call 05 59 13 00 98.
L’événement « Les Esprits du Soulor », une enquête mystérieuse pour toute la famille ! Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-09-10 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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