LES ESPRITS LIBRES La Comète Châlons-en-Champagne

LES ESPRITS LIBRES Jeudi 18 septembre, 14h00 La Comète Marne

Début : 2025-09-18T14:00:00 – 2025-09-18T15:42:00

Fin : 2025-09-18T14:00:00 – 2025-09-18T15:42:00

CINÉ DÉBAT LE JEUDI 18 SEPTEMBRE À 14H00 – SÉANCE SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ — L’histoire d’une folle aventure où des patients atteints d’Alzheimer et des soignants se rejoignent pour vivre une expérience thérapeutique faite de théâtre, de musique et de poésie. Dans cette maison ouverte, plus de blouses blanches, mais des esprits libres et bien vivants… Fort, touchant, drôle aussi, ce film interroge la question du grand âge, et évoque le vivre ensemble intergénérationnel.

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

