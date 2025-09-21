Les Esprits Salle du Conseil Salins-les-Bains
Les Esprits Salle du Conseil Salins-les-Bains dimanche 21 septembre 2025.
Les Esprits
Salle du Conseil Place des Alliés de la Résistance Salins-les-Bains Jura
Début : 2025-09-21 14:30:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Concert dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Beethoven Trio « Les Esprits »
Guillom BELLOM
Claire THIRION violoncelle
Jérôme AKOKA violon
Clara Schumann
Entrée libre au chapeau
Organisateur Pianos en Arbois et Les Concerts du Doubs .
Salle du Conseil Place des Alliés de la Résistance Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté pianos-en-arbois@mailo.com
