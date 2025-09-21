Les Esprits Salle du Conseil Salins-les-Bains

Salle du Conseil Place des Alliés de la Résistance Salins-les-Bains Jura

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Concert dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Beethoven Trio « Les Esprits »

Guillom BELLOM

Claire THIRION violoncelle

Jérôme AKOKA violon

Clara Schumann

Entrée libre au chapeau

Organisateur Pianos en Arbois et Les Concerts du Doubs .

Salle du Conseil Place des Alliés de la Résistance Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté pianos-en-arbois@mailo.com

