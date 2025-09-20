Les essentes d’hier à aujourd’hui! L’habitation Caféière Samana Beauséjour Pointe-Noire

Les essentes d'hier à aujourd'hui! L'habitation Caféière Samana Beauséjour Pointe-Noire samedi 20 septembre 2025.

Les essentes d’hier à aujourd’hui! 20 et 21 septembre L’habitation Caféière Samana Beauséjour Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T20:00:00 – 2025-09-21T22:00:00

Les essentes font parties du patrimoine architectural de la Guadeloupe. Elles sont à découvrir à l’Habitation caféière Samana Beauséjour lors de la visite des lieux avec les propriétaires mais aussi à travers son usage contemporain avec Yolande ÉLIÉZER, éco-designer et sa fabrication avec Benjamin Kamoise*, tailleur d’essente.

*Présent que samedi

L’habitation Caféière Samana Beauséjour Gros morne, chemin de Thomy, 97116 Pointe-Noire Pointe-Noire 97116 Guadeloupe Guadeloupe +590 690 09 90 23 https://www.habitationsamanabeausejour.com/ Perché à 300 m d’altitude sur la Côte‑sous‑le‑Vent, l’Habitation Caféière Samana Beauséjour est le seul établissement dont les écolodges sont classés 5★étoiles et doublement éco-labellisé de Guadeloupe. Dans ce cadre historique et préservé de la Caféière Beauséjour, où le charme colonial épouse un confort minimaliste haut de gamme, nous célébrons le luxe pieds nus et la culture guadeloupéenne. Places de parking limitées – se garer en bas du morne en cas d’affluence

Journées européennes du patrimoine 2025

©Yolande Éliézer