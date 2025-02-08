Les essentiels d’Aix Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence

Les essentiels d’Aix

Du 05/04 au 31/05/2025, tous les samedis de 10h à 11h30.

Du 04/06 au 27/08/2025, tous les mercredis de 10h à 11h30.

Du 18/10 au 01/11/2025, tous les samedis de 10h à 11h30.

Du 20/12 au 27/12/2025, tous les samedis de 10h à 11h30.

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Mercredi 2025-02-08 10:00:00

fin : 2025-08-27 11:30:00

2025-02-08 2025-04-05 2025-06-04 2025-10-18 2025-12-20

La visite qui va à l’essentiel. Voyagez dans le temps, et découvrez les incontournables d’Aix-en-Provence ses places, ses fontaines, ses hôtels particuliers, et bien plus encore !

« LA » visite du centre historique qui vous permet d’appréhender la ville à travers ses rues perpétuellement animées. Une visite qui permet de découvrir les lieux incontournables d’Aix-en-Provence .

De places en fontaines, d’hôtels particuliers en églises, des celtes aux célèbres aixois tel Paul Cezanne, laissez-vous surprendre par ses richesses et sa beauté. Un voyage dans le temps qui vous donne les clés de la « belle endormie ».



➜ Visite guidée à pied / Visite accessible aux personnes à mobilité réduite.

➜ Langue en français

➜ Durée 1h30



Rendez vous 10 minutes avant le départ de la visite dans le hall d’accueil de l’Office de Tourisme, au fond à droite. Les personnes ayant besoin d’un accompagnement doivent se présenter avec leur accompagnateur.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The tour to catch the essential. Travel in the past and discover the must-sees of Aix-en-Provence its squares, fountains, mansions, and much more !

Tour in french only

German :

Die Tour, die sich auf das Wesentliche konzentriert. Machen Sie eine Zeitreise in die Vergangenheit und entdecken Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Aix-en-Provence: Plätze, Brunnen, Stadthäuser und vieles mehr!

Italiano :

Il tour che va dritto al punto. Viaggiate nel tempo e scoprite i luoghi imperdibili di Aix-en-Provence: le piazze, le fontane, le case cittadine e molto altro ancora!

Espanol :

La visita que va directa al grano. Viaje en el tiempo y descubra los lugares imprescindibles de Aix-en-Provence: sus plazas, sus fuentes, sus casas y mucho más

