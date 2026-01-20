Les essentiels d’Aix Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence

Les essentiels d’Aix

Du 07/02 au 30/05/2026 le samedi de 10h à 11h30.

Sauf les 14 et 21 mars.

Du 03/06 au 26/08/2026 le mercredi de 9h30 à 11h.

Du 05/09 au 07/11/2026 le samedi de 10h à 11h30.

Samedi 19 décembre 2026 de 10h à 11h30.

Samedi 26 décembre 2026 de 10h à 11h30. Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La visite qui va à l’essentiel. Voyagez dans le temps, et découvrez les incontournables d’Aix-en-Provence ses places, ses fontaines, ses hôtels particuliers, et bien plus encore !

LA visite du centre historique qui vous permet d’appréhender la ville à travers ses rues perpétuellement animées. Une visite qui permet de découvrir les lieux incontournables d’Aix-en-Provence .

De places en fontaines, d’hôtels particuliers en églises, des celtes aux célèbres aixois tel Paul Cezanne, laissez-vous surprendre par ses richesses et sa beauté. Un voyage dans le temps qui vous donne les clés de la belle endormie .



➜ Visite guidée à pied Visite accessible aux personnes à mobilité réduite.

➜ Langue français

➜ Durée 1h30

➜Les animaux sont autorisés.



Rendez vous 10 minutes avant le départ de la visite dans le hall d’accueil de l’Office de Tourisme, au fond à droite. Les personnes ayant besoin d’un accompagnement doivent se présenter avec leur accompagnateur.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The tour to catch the essential. Travel in the past and discover the must-sees of Aix-en-Provence its squares, fountains, mansions, and much more !

Tour in french only

