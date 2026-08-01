Les estivales animales Meillac
samedi 8 août 2026 · Meillac
Informations pratiques
Meillac
Les estivales animales
Meillac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-22 2026-09-12
Visitez un refuge d’animaux sauvages avec des loups et participez à une conférence débat animée par l’éthologue Sophie Nicod et Philippe Le Hir autour d’une sujet fascinant le deuil chez les animaux.
La soirée se prolongera par une auberge espagnole, chacun est invité à porter un plat, dessert boisson à partager dans un moment convivial. .
Meillac 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 08 31 79 01
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English :
L’événement Les estivales animales Meillac a été mis à jour le 2026-07-31 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel