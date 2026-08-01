Informations pratiques

Meillac

Les estivales animales

Meillac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-22 2026-09-12

Visitez un refuge d’animaux sauvages avec des loups et participez à une conférence débat animée par l’éthologue Sophie Nicod et Philippe Le Hir autour d’une sujet fascinant le deuil chez les animaux.

La soirée se prolongera par une auberge espagnole, chacun est invité à porter un plat, dessert boisson à partager dans un moment convivial. .

Meillac 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 08 31 79 01

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English :

L’événement Les estivales animales Meillac a été mis à jour le 2026-07-31 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel