LES ESTIVALES ARÈNES DU CRÈS Le Crès
LES ESTIVALES ARÈNES DU CRÈS Le Crès mercredi 1 juillet 2026.
LES ESTIVALES ARÈNES DU CRÈS
6 Place du Pont Trinquat Le Crès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29
Tous les mercredis aux Arènes du Crès, vivez une soirée d’été unique ! Musique, détente et sunset vibes le combo parfait pour vos soirées estivales.
Tous les mercredis aux Arènes du Crès, vivez une soirée d’été unique !
Dès le coucher du soleil
– DJ set en plein air
– Pétanque entre amis
– Drinks rafraîchissants
– Vins régionaux vous attendent dans une ambiance festive !
Musique, détente et sunset vibes le combo parfait pour vos soirées estivales.
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6 Place du Pont Trinquat Le Crès 34920 Hérault Occitanie
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English : LES ESTIVALES ARÈNES DU CRÈS
Every Wednesday at the Arènes du Crès, enjoy a unique summer evening! Music, relaxation and sunset vibes: the perfect combo for your summer evenings.
L’événement LES ESTIVALES ARÈNES DU CRÈS Le Crès a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 OT MONTPELLIER