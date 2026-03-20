LES ESTIVALES ARÈNES DU CRÈS

6 Place du Pont Trinquat Le Crès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Tous les mercredis aux Arènes du Crès, vivez une soirée d’été unique ! Musique, détente et sunset vibes le combo parfait pour vos soirées estivales.

Tous les mercredis aux Arènes du Crès, vivez une soirée d’été unique !

Dès le coucher du soleil

– DJ set en plein air

– Pétanque entre amis

– Drinks rafraîchissants

– Vins régionaux vous attendent dans une ambiance festive !

Musique, détente et sunset vibes le combo parfait pour vos soirées estivales.

Réservez votre place GRATUITE .

6 Place du Pont Trinquat Le Crès 34920 Hérault Occitanie

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English : LES ESTIVALES ARÈNES DU CRÈS

Every Wednesday at the Arènes du Crès, enjoy a unique summer evening! Music, relaxation and sunset vibes: the perfect combo for your summer evenings.

L’événement LES ESTIVALES ARÈNES DU CRÈS Le Crès a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 OT MONTPELLIER