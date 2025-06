Les Estivales Bozoulaises Bozouls 28 juin 2025 07:00

Aveyron

Bozouls Aveyron

Samedi 2025-06-28

2025-06-28

2025-06-28

Concours de pétanque à partir de 14h. Soirée Ginguette à 18h. Diffusion de la finale du Top 14 à 21h05.

– Lancement des Estivales Bozoulaises à 18h

– Diffusion de la finale du Top 14 sur écran géant

Planches de charcuterie et fromage

Stands bières et vins.

Inscription au concours sur place. .

Allée Paul Causse

Bozouls 12340 Aveyron Occitanie

English :

Petanque competition from 2pm. Ginguette evening at 6pm. Broadcast of the Top 14 final at 9:05pm.

German :

Petanque-Wettbewerb ab 14 Uhr. Ginguette-Abend um 18 Uhr. Übertragung des Finales der Top 14 um 21:05 Uhr.

Italiano :

Gara di petanque a partire dalle 14.00. Serata Ginguette alle 18.00. Trasmissione della finale del Top 14 alle 21.05.

Espanol :

Competición de petanca a partir de las 14.00 horas. Velada de ginguettes a las 18.00 horas. Retransmisión de la final del Top 14 a las 21.05 h.

